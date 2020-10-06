В Кремле ответили на обвинения Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявлений блогера Алексея Навального, обвинившего российские спецслужбы в своем «отравлении», заявил, что пока ничего нового в разбирательстве данного дела не произошло. По его словам, Берлин по-прежнему не предоставил никаких данных.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», – заявил РИА «Новости» Песков. Так он ответил на вопрос, намерены ли российские власти подать в суд на Навального за клевету.

Ранее Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина. По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР».

Также Навальный рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с ним в больнице начала беседу на русском языке. По его словам, это был частный, а не политический разговор.

Вместе с тем блогер рассказал о своем состоянии в самолете перед госпитализацией. Он отметил, что никогда не испытывал ничего подобного – стало очень плохо и «накатило ощущение – «я сейчас умру», но понять от чего и что болит было невозможно.

Навальный заявил, что его лечение в берлинской клинике будет стоить 60-70 тыс. евро. По его словам, есть люди, которые готовы помочь в оплате лечения.

Напомним, до этого Навальный уже обвинял российского лидера в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США».