В Кремле ответили на обвинения Навального

Взгляд
6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В Кремле ответили на обвинения Навального

       6 октября 2020, 13:39
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявлений блогера Алексея Навального, обвинившего российские спецслужбы в своем «отравлении», заявил, что пока ничего нового в разбирательстве данного дела не произошло. По его словам, Берлин по-прежнему не предоставил никаких данных.

    «Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», – заявил РИА «Новости» Песков. Так он ответил на вопрос, намерены ли российские власти подать в суд на Навального за клевету.

    Ранее Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина. По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР». 

    Также Навальный рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с ним в больнице начала беседу на русском языке. По его словам, это был частный, а не политический разговор.

    Вместе с тем блогер рассказал о своем состоянии в самолете перед госпитализацией. Он отметил, что никогда не испытывал ничего подобного – стало очень плохо и «накатило ощущение – «я сейчас умру», но понять от чего и что болит было невозможно. 

    Навальный заявил, что его лечение в берлинской клинике будет стоить 60-70 тыс. евро. По его словам, есть люди, которые готовы помочь в оплате лечения.

    Напомним, до этого Навальный уже обвинял российского лидера в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США». 


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