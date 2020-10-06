Освобождены трое захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее российских моряков

Захваченных в мае пиратами трех российских моряков в Экваториальной Гвинее удалось освободить, сообщил Российский профессиональный союз моряков со ссылкой на данные посольства России в Нигерии.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов Rio Mitong и Djibloho», – цитирует ТАСС сообщение профсоюза.

Ранее захватившие российских моряков из Крыма и Севастополя пираты в Экваториальной Гвинее пригрозили семьям заложников убить пленников.

В июле пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан России и Украины. Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство России в Нигерии проверяло данную информацию.

Позднее российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна Curacao Trader, были освобождены в Нигерии.