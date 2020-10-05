Путин принял отставку Васильева с поста главы Дагестана

Президент Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона Сергея Меликова. Другим указом Васильев назначен советником российского лидера.

«Принять отставку главы Республики Дагестан Васильева В.А. по собственному желанию. Назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», – говорится в тексте президентского указа, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Уточняется, что решение об отставке Васильева принято в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий.

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича советником президента Российской Федерации», – говорится в другом указе Путина.

Васильев возглавлял регион с 9 сентября 2018 (временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан с 3 октября 2017 по 9 сентября 2018).

Генерал-полковник милиции в отставке (2001), кандидат юридических наук (2001), заслуженный юрист Российской Федерации (2006).