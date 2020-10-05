Посольство Армении опровергло сообщения о межнациональной драке в Москве

Посольство Армении опровергает сообщения о межнациональной драке в Москве, в российской столице произошла стычка бытового характера без участия азербайджанцев, заявил советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.

«Мы не подтверждаем эту информацию. Имел место конфликт с участием наших двух соотечественников, который носил бытовой характер, а азербайджанцы в нем вообще не участвовали, их там не было», – сказал Джамбазян, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что в любом случае произошедшее является поводом «в очередной раз призвать общину не поддаваться на провокации». «Потому что все может произойти. Общинные структуры и посольство призывают соотечественников не поддаваться на возможные провокации», – добавил Джамбазян.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российской столице якобы произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два гражданина Армении.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.