Драка азербайджанцев и армян произошла в центре Москвы

Драка между выходцами из Армении и Азербайджана произошла вечером в воскресенье в центре Москвы. Два человека получили ранения, сообщили СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел в 22.15 на улице Гиляровского, рядом с церковью Филиппа Митрополита. Мужчина, проезжавший мимо на автомашине, увидел драчунов и позвонил в полицию.

Предположительно, в драке участвовали пятеро граждан Азербайджана и как минимум двое уроженцев Армении. В драке применялись ножи и пистолеты.

В результате ранения получили 30-летний житель Москвы, армянин по национальности, и его ровесник, также армянин, проживающий в Кургане. Оба получили колото-резаные ранения и были госпитализированы в институт им. Склифосовского. Один из пострадавших был нетрезв. Задержать дерущихся не удалось.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

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