Глава Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на выборах в парламент страны, сообщила его пресс-служба.

Жээнбеков выполнил свой гражданский долг на избирательном участке №1327 в Бишкеке, расположенном в Национальной школе-лицее инновационных технологий №5, передает «Интерфакс».

«Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям были предоставлены равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных», – заявил Жээнбеков, которого цитирует его пресс-служба.

Президент Киргизии отметил, что в ходе избирательной кампании «не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции».

В свою очередь глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила, что явка избирателей на выборах парламента страны за два часа голосования составила 6,72%, передает ТАСС.

«Явка избирателей на выборах парламента Киргизии за два часа голосования составила 6,72%, всего проголосовали 236 тыс. 921 человек», – заявила председатель ЦИК.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике Нуржан Шайлдабекова сообщила, что в Киргизии открылись избирательные участки для голосования в рамках проходящих в республике выборов депутатов национального парламента.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении и возможных последствиях парламентских выборов в Киргизии.