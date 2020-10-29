Россиянам предоставят налоговый вычет за фитнес

Россияне смогут воспользоваться налоговым вычетом за спорт в ближайшие недели, соответствующие изменения уже одобрены правительством, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«В настоящее время Министерство спорта России инициирует внесение в законодательство определение «физкультурно-оздоровительная услуга», что даст возможность конкретизировать очень широкое понятие «занятие физической культурой» и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться данным налоговым вычетом. Это произойдет в ближайшие недели», – цитирует ТАСС Силину.

Силина напомнила, что правительство России одобрило изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15 тыс. 600 рублей в год.

«Мы, представители фитнес-индустрии, считаем эту инициативу определенной вехой в развитии сферы физической культуры и спорта. Впервые государство обозначило новый вектор – наряду со стимулированием развития детско-юношеского спорта в системе спортшкол и спорта высших достижений, внимание сконцентрировано на персонификации стимулов к занятиям спортом россиянами. Данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг – индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом», – считает Силина.

Ранее сообщалось, что для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, соответствующее предложение рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.