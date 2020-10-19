В России предложили ввести налоговый вычет за занятия спортом

Для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, соответствующее предложение рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Отмечается, что изменения в Налоговый кодекс по поручению главы государства внес Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги станет одним из социальных налоговых вычетов.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт», – говорится в сообщении на сайте правительства. После доработки законопроект будет внесен в Госдуму.

Ранее в России уже предлагали ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги; инициативу рассматривали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).