Россиян могут начать мотивировать к ЗОЖ с помощью налогов

В России предлагается ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги; соответствующая инициатива будет рассмотрена экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте на совещании по ЗОЖ, после чего предложение направят в профильное ведомство.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что в марте будет определен и полный перечень услуг, за которые граждане смогут получить выплаты, передает RT.

Социальный вычет будет распространяться на те суммы, которые граждане заплатили за занятия спортом, и проводиться по той же схеме, что и предоставляемые вычеты за образовательные и медицинские услуги.

При этом максимальная выплата будет ограничена, и «обогатиться» за счет походов в элитные спортзалы или занимаясь дорогостоящими видами спорта, к примеру, гольфом, яхтенным спортом или автогонками, не удастся», заявила эксперт ОНФ, научный сотрудник Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Татьяна Логинова.

Сумма вычета будет зависеть от стоимости абонемента. Так, для посетителей лоукост-сегмента она будет ориентировочно составлять менее 2 тыс. рублей, а для граждан, предпочитающих более дорогие фитнес-клубы, около 10 тыс. рублей.

«Согласно ценовой классификации фитнес-клубов московского региона, стоимость годового абонемента для лоукост-сегмента не превышает 15 тыс. рублей, для сегмента «эконом» составляет от 15 до 30 тыс. рублей, для сегмента «комфорт» – от 30 до 50 тыс. рублей, «бизнес» – от 50 до 80 тыс. рублей и «премиум» – более 80 тыс. рублей в год», – сказала Логинова.

По результатам опроса, проведенного ОНФ, систематически занимаются физической культурой только 38% россиян.

По замыслу авторов инициативы, налоговые вычеты будут стимулировать граждан к ЗОЖ.

Возможность предоставления гражданам налоговых вычетов с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, поручил проработать президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение глава государства дал правительству по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 20 июля 2018 года.

Ранее ВЦИОМ назвал процент приверженцев ЗОЖ в России.