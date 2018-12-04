Назван процент приверженцев ЗОЖ в России

Здорового образа жизни придерживаются около 37% россиян, 23% имеют вредные привычки, сообщил о результатах исследования руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.

«Мы позволили себе сделать некоторую кластеризацию групп, попросить чисто математическим образом машину объединить (показатели) в некие кластеры, относительно которых мы могли бы делать общие выводы... Машина нам сказала, что она условно к тем, кто ведет здоровый образ жизни, отнесла порядка 37%», – сказал Родин на презентации опроса ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

39% опрошенных заявили, что не придерживаются здорового образа жизни и не злоупотребляют вредными привычками, гласят результаты исследования.

«Мы попытались выделить некоторые маркеры здорового образа жизни... самой популярной позицией оказалась ходьба не менее 30 минут в день, здесь нам 74% россиян заявили, что да, они проделывают этот маршрут», – пояснил Родин.

Примерно 57% граждан сказали, что пьют необходимое количество воды каждый день, 47% соблюдают режим сна, 39% занимаются спортом не меньше одного раза в неделю, 37% придерживаются правильного питания, говорится в презентации ВЦИОМ.

Опрос проводился с 21 по 24 ноября 2018 года по всем федеральным округам и во всех типах населенных пунктов, сказал Родин. Всего было опрошено 1,2 тыс. респондентов, погрешность составляет 3%, сказал представитель ВЦИОМ.

Ранее другое исследование показало, что 39% россиян считают вегетарианство наносящим вред здоровью.