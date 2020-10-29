Дегтярев по итогам первых 100 дней работы рассказал о будущем Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел пресс-конференцию по итогам первых 100 дней его работы на посту руководителя региона.

Из-за эпидемиологической обстановки пресс-конференция проходила в дистанционном формате с помощью ZOOM. В течение двух часов глава региона отвечал на вопросы местных и федеральных СМИ, дав развернутые ответы на вопросы, поступившие от 21 редакции, передает Prokhab.ru.

В ходе пресс-конференции Дегтярев рассказал о достигнутых за этот срок успехах, а также поделился своими планами на дальнейшую работу, расставив ряд стратегических приоритетов деятельности регионального правительства. Особое внимание главы региона, как и прежде, привлекают темы, касающиеся вопросов безопасности жизни и здоровья граждан. И если в начале осени на повестке дня была борьба с паводком на Амуре, то теперь на первый план вышли меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которым в ходе пресс-конференции был посвящен отдельный блок.

Также врио губернатора уделил отдельное внимание формированию своей управленческой команды. На сегодняшний день руководящая команда сформирована на 90%, ее костяк составили жители и уроженцы Хабаровского края. В отдельных случаях предпочтения отдавались жителям других регионов. По словам главы региона, из 18 министров, работающих в краевом правительстве, у него есть вопросы по двум кандидатурам, закрыть которые он намерен в ближайшее время.

Главная проблема Хабаровского края, по словам врио губернатора – это большой отток населения отсюда. Дегтярев убежден, что руководство края должно дать людям «интересную и высокооплачиваемую работу, доступное и комфортное жилье, а также уверенность в завтрашнем дне». На решение этих задач будет сфокусирована деятельность правительства Хабаровского края в ближайшие годы. В частности, уже сейчас ведется работа с бизнесом по созданию новых предприятий, рабочих мест и участию коммерсантов в социальных программах и инвестициях с их стороны в социальную сферу.

И уже есть первые результаты – в декабре начнутся поставки медицинского оборудования в Амурскую ЦРБ, аналогичная работа ведется и с другими крупными компаниями, работающими в Хабаровском крае. Общий инвестиционный портфель нашего региона на сегодняшний день насчитывает 338 инвесторов, с их помощью в экономику Хабаровского края планируется привлечь 2,1 трлн рублей. Одним из ключевых проектов станет строительство моста на Сахалин, который, по оценкам экспертов, станет драйвером развития экономики региона.

Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности Хабаровского края и снижения цен на продукты питания Михаил Дегтярев поставил членам своей команды задачу: к 2024 году регион должен на 100% обеспечивать себя мясом, молоком, яйцом, овощами и картофелем. Для этого в Хабаровском крае будут запущены различные меры поддержки сельского хозяйства, направленные на масштабное развитие этой отрасли.

Особое внимание краевых властей приковано к вопросам, касающимся здравоохранения, социальной сферы и выравнивания качества жизни граждан на всей территории Хабаровского края. Дегтярев провозгласил курс на возрождение северных территорий края, обозначив необходимость развития экономики этих районов, так как именно это станет залогом сохранения там людей. Кроме того, по словам врио губернатора, с федеральным центром будет прорабатываться вопрос тарифов на энергоносители для северных территорий, снижение которых даст мультипликативный эффект на многие секторы экономики отдаленных районов.

Врио губернатора налаживает контакты с высокопоставленными чиновниками из правительства, с госкорпорациями, с крупным частным бизнесом, отмечает издание. Это уже дает свои результаты, позволяя привлечь в экономику региона дополнительные средства. А реализация наиболее крупных проектов, таких как строительство моста на Сахалин, сможет навсегда изменить экономический ландшафт Хабаровского края, обеспечив регион стабильным потоком денежных средств, говорится в материале.

Дегтярев смог обеспечить заметные подвижки по многим проблемным вопросам, не решавшимся годами, заложив фундамент устойчивого экономического и социального развития Хабаровского края на будущее, отмечает автор публикации.

Это стало возможным благодаря его жесткой ориентированности на результат и обнулению всех политических конфликтов внутри региона. Еще недавно Хабаровский край считался регионом, в котором происходило сокращение экономики, уменьшение количества предприятий, сокращение рабочих мест, отток населения, рассинхронизация коммуникации между обществом и властью. По мнению издания, Дегтяреву удалось обеспечить перезагрузку всех сфер общественно-политической жизни Хабаровского края, наметив путь по выводу региона из глубокого кризиса и возвращения ему лидирующих позиций в ДФО.

Дегтярев также контролирует наиболее важные направления «дорожной карты» решения застарелых проблем региона. За 100 дней работы на этом посту он смог достичь успехов там, где другие губернаторы не могли справиться годами, считает автор статьи.

Дегтярев системно подходит к своей работе, не фокусируясь исключительно на какой-то одной из сфер. Выбранные им направления развития Хабаровского края позволят улучшать ситуацию равномерно сразу в нескольких значимых сферах – от вывода экономики из кризиса до выстраивания качественной социальной политики и помощи обманутым дольщикам.

Ситуация в Хабаровском крае после назначения Михаила Дегтярева начала меняться к лучшему, говорится в материале. Новый врио губернатора провел аудит состояния дел в регионе и ознакомился с краем и его проблемами, что позволило ему сформировать дорожную карту проблем Хабаровского края, а также определить перспективные точки роста. Кроме того, при новом главе региона увеличилась эффективность траты бюджетных средств и контроль со стороны краевого правительства за решением различных проблем.