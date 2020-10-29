Турция отреагировала на теракт в Ницце

В МИД Турции выступили с осуждением нападения во французской Ницце, отметив, что преступник не имеет отношения к религии.

В заявлении турецкого МИД указывается, что Анкара решительно осуждает нападение на церковь в Ницце, соболезнует родственникам погибших и желает выздоровления пострадавшим, передает РИА «Новости».

«Ничто не может узаконить насилие. Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности», – подчеркнули в турецком министерстве.

Напомним, в четверг вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал фразу «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв.

Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить. Во Франции ввели план противодействия терроризму Vigipirate. В Кремле назвали «абсолютно ужасающей» трагедию в Ницце.

До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В ответ на это турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. После карикатуристы Charlie Hebdo изобразили президента Турции сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.

Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».

Телеканал TRT сообщал, что Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью.