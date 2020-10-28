Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo

Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, который напечатал на него карикатуру.

Телеканал TRT сообщает, что иск в прокуратуру Анкары против руководства журнала подал от имени Эрдогана его адвокат Хюсейн Айдын, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что публикация журнала не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию «свобода слова», а также нарушает честь и достоинство турецкого лидера.

Ранее Турция пообещала принять меры из-за публикации карикатуры на Эрдогана.

Напомним, карикатуристы Charlie Hebdo изобразили Эрдогана сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.

Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».