Священник из Ниццы заявил, что о нападении было известно заранее

Священнослужитель из Ниццы Жиль Флорини сообщил, что их предупреждали о возможных атаках за два-три дня в связи с грядущим Днем всех святых.

«В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения... Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом», – заявил Флорини в эфире канала BFMTV, передает РИА «Новости».

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».