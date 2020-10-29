Пуск новой российской противоракеты показали на видео

Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства, с нескольких ракурсов показана движущаяся колонна военных автомобилей. Затем демонстрируются кадры загрузки ракеты в шахту.

Запуск ракеты также снят с нескольких точек. Ракета резко взмывает вверх и быстро начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.

В среду Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). В Минобороны уточнили, что новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики.