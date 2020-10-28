Пентагон решил привлечь американские университеты к созданию гиперзвукового оружия ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО 28 октября 2020, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщает Минобороны. В министерстве сообщили, что «на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», передает ТАСС. Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

