Россия получила права на могилу разведчика Зорге в Японии

Российское посольство получило права на могилу советского разведчика Рихарда Зорге в Японии, сообщил военный атташе России в Токио Сергей Шашков.

В посольстве рассказали, что после смерти гражданской жены разведчика Ханако Иссии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, которая скончалась в позапрошлом году. В 2020 году удалось завершить юридические процедуры по передаче прав российской стороне, передает РИА «Новости».

«К сожалению, в последнее время в некоторых странах Запада и отдельных бывших советских республиках, ныне независимых государствах, активизировались попытки переписать историю», – заявил посол России Михаил Галузин, отметив, что таким попыткам необходимо давать самый жесткий отпор.

В церемонии приняли участие послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как отметил Галузин, Зорге защищал свободу и независимость каждой из республик бывшего СССР.

Рихард Зорге – прославленный разведчик, работавший в Японии накануне Второй мировой войны под видом корреспондента немецких газет. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года.

Зорге арестовали в 1941 году, а в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Напомним, в прошлом году из архивных документов японцы узнали о попытках властей скрыть правду о деле Зорге.

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