Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству

Следственный комитет предъявил красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову еще одно обвинение – в подстрекательстве к убийству предпринимателя за 50 тыс. долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)», – говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, в 2004 году Быков задумал совершить убийство 42-летнего предпринимателя из Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов

Реализовать задуманное обвиняемый решил при помощи знакомого, он попросил его совершить преступление за 50 тыс. долларов. В январе 2005 года киллер убил предпринимателя. При дальнейшей встрече Быков заплатил знакомому за убийство часть денежных средств в сумме 10 тыс. долларов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

В конце октября Быкова из СИЗО по решению суда отправили под домашний арест, но через день его вновь поместили под стражу.

В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.

После этого Быков, по версии следствия, решил убить обоих.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. В июле Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. В августе его заподозрили в организации еще одного убийства. Кроме того, в отношении к Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов.