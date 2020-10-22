Обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова отпустили под домашний арест

В Красноярске из СИЗО под домашний арест отправили бизнесмена Анатолия Быкова, арестованного по обвинению в убийствах и других преступлениях.

«Суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного суда и принял решение избрать мерой пресечения домашний арест до 6 декабря», – цитирует сообщение Красноярского краевого суда РИА «Новости».

В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.

После этого Быков, по версии следствия, решил убить обоих.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. В июле Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. В августе его заподозрили в организации еще одного убийства.

В сентябре следователи заподозрили Быкова в подстрекательстве к убийству в 2004 году.