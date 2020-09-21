Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

Красноярские следователи изучают возможную причастность бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, к убийству вице-президента федерации бокса региона Андрея Грабовского.

«По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предполагаемый наемник в ноябре 2004 года на дороге расстрелял из автомата Калашникова автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Потерпевший сумел увести машину с линии обстрела и спасти себе жизнь.

Подозреваемый, увидев, что пули пробили кузов и лобовое стекло, но не попали в водителя, скрылся с места.

Следователи проверяют причастность Быкова к подстрекательству к убийству.

«В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем», – заключили в ведомстве.

В паблике «ВКонтакте» регионального ГСУ СК опубликовано видео допроса наемника, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль Грабовского. В ролике он заявил, что в беседе с Быковым об убийстве «о каких-то вознаграждениях не было речи».

В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.

После этого Быков, по версии следствия, решил убить обоих.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. В июле Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. В августе его заподозрили в организации еще одного убийства.