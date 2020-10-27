Против бизнесмена Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

В отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, подозреваемого в организации убийства, возбудили дело об уклонении от уплаты налогов, сообщило управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путем непредставления налоговой декларации или включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В конце октября Быкова из СИЗО по решению суда отправили под домашний арест, но через день его вновь поместили под стражу.

В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.

После этого Быков, по версии следствия, решил убить обоих.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. В июле Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. В августе его заподозрили в организации еще одного убийства.