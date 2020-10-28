Сванидзе раскритиковал решение суда о геноциде советского народа

«Это решение было принято только для изменения информационной повестки в отношениях с немцами. С таким же успехом можно обвинить и современных татар за преступления хана в Батыя XIII веке», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Николай Сванидзе, комментируя решение российского суда признать геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

«Обострять эту ситуацию спустя столько лет и повышать ее эмоциональный градус нужно было для того, чтобы снова поставить Великую Отечественную войну в центр общественного внимания, освежить память о ней и пытаться кого-то судить. Но судить больше некого. Военных преступников уже нет в живых, а тем, кто есть, уже по сто лет», – сказал журналист, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе.

По мнению собеседника, убийство нацистами жителей Жестяной Горки под Новгородом «было страшным преступлением, но геноцид – это преступление более широкого масштаба». Поэтому собеседник убежден: «такое решение было принято только для изменения информационной повестки».

«Сейчас с таким же успехом можно объявить геноцидом преступления печенегов, половцев, можно осудить хана Батыя за преступления в XIII веке и обвинить в этом современных татар», – сказал собеседник, назвав решение суда «бессмысленным».

Сванидзе согласился с немецким политологом Александром Раром в том, что признание геноцидом событий 78-летней давности может открыть «ящик Пандоры» и спровоцировать взаимные обвинения стран – участниц Второй мировой войны в военных преступлениях.

«У всех есть счета друг против друга. Это была война со всеми присущими ей садизмом и жестокостью. Люди тоже были разные, и разные решения принимались. Мы предъявим, нам предъявят, американцы – японцам, японцы – американцам, в общем, это будет бесконечно. Конечно, Рар прав насчет «ящика Пандоры», – считает эксперт.

По мнению Сванидзе, обвинения о геноциде советского народа не звучали со стороны СССР из-за того, что «геноцида советского народа как такового не было». «Геноцид был не по государственной линии, а по этнической, уничтожалось еврейское население, которое тоже было частью СССР. И евреи о геноциде заявили сразу», – сказал собеседник.

Напомним, во вторник Солецкий районный суд впервые юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941–1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, которые уничтожили тысячи мирных жителей. Жертв захоронили в траншеях и котлованах, пока удалось эксгумировать около 500 останков.