Против латвийских карателей во времена Великой Отечественной завели дело

После того, как добровольцы обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области массовое захоронение расстрелянных во время Великой Отечественной войны мирных жителей, СК России возбудил уголовное дело по статье «геноцид»; в совершении расстрелов заподозрили латвийских карателей.

Официальный представитель СК Светлана Петренко напомнила, что в мае добровольцы ООД «Поисковое движение России» в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области нашли захоронение времен войны – останки 42 мирных граждан. В их числе были трое детей и беременная женщина, сообщается на сайте СК.

«Установлено, что эти люди стали жертвами карательных операций, проводимых в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 05.07.1944 Новгородской) области в 1942 году. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД», – приводятся слова Петренко на сайте СК.

Она отметила, что в 1942-1943 годах члены группы систематически расстреливали и причиняли смертельные ранения холодным оружием мирным гражданам, в том числе женщинам, детям и военнопленным.

«В состав группы входили 33 карателя – выходцы из Латвийской ССР, которые не были преданы суду и скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа за «зверские расправы над советскими гражданами», – сообщила Петренко.

Она напомнила, что Нюрнбергский трибунал установил, что такие преступления были частью плана «Ост», по которому предполагалось «массовое уничтожение славян, евреев, цыган и людей других национальностей».

«Главным следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России дана правовая оценка этим фактам и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ – геноцид. В рамках расследования уголовного дела будет создан банк данных ДНК с целью идентификации граждан», – заявила она.

По имеющимся данным, на месте деревни Жестяная Горка было расстреляно более 2,6 тыс. человек – в основном жителей Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей, преимущественно русских по национальности, евреев и цыган.

«В связи с этим Следственный комитет России обратится в Министерство обороны за содействием в проведении полного комплекса работ по поиску и исследованию останков погибших», – подытожила Петренко.

Об обнаружении «расстрельных ям» под деревней Жестяная Горка стало известно 5 мая.