Армянский президент оценил роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия выступает как надежный посредник в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью египетской газете «Аль-Ахрам уикли».

«В контексте нагорнокарабахского конфликта РФ является надежным и активным посредником между противоборствующими сторонами. Она продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения, выступая 10 октября в качестве посредника между сторонами в деле установления режима прекращения огня», – сказал Саркисян, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия поступила смело, ее действия были своевременными, а вот Азербайджан «продолжает оставаться на своей агрессивно настойчивой, совершенно деструктивной позиции».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.