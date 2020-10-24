Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре Европейской России

Центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение выходных, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва и центр европейской части страны находился на западной периферии ложбины низкого давление. В свою очередь ложбина низкого давления формирует такую циркуляцию: на западе ложбины северные потоки, в южной оконечности – западные потоки, а на восточной периферии – южные потоки. Ложбина низкого давления так и перемещалась, и оказалось, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы», – передает РИА «Новости» его слова.

Вильфанд добавил, что теплые воздушные массы сформировались на юге Атлантики, на юге Средиземного моря. «Завтра тоже такая же погода, может быть на один градус ниже, но тоже это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный – небольшие осадки и все равно тепло», – сказал он.

Ранее глава Гидрометцентра России заявил, что россиянам не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в 2020 году. По его словам, «конечно, никаких признаков такого тепла нет». Вильфанд отметил, что в 2020 году продолжительность «бабьего лета» стала редчайшей – почти до середины октября.

Напомним, столичный департамент транспорта предупредил водителей города, что в Москве ожидаются дождь, гололедица и мокрый снег, и попросил водителей сменить резину на зимнюю. Кроме того, жителей Москвы предупредили о «барическом дне», ожидается резкое падение атмосферного давления.