Дептранс Москвы посоветовал водителям поменять резину на зимнюю

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17 октября, суббота  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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Тиньков нашел в себе силы поступить с «Яндексом» нестандартно

Почему Олег Тиньков отказался от 5,5 млрд долларов Нина Зотина/РИА Новости
«Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!». Так эмоционально объяснил срыв сделки о покупке IT-гигантом банка «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков. Еще пару недель назад казалось, что бизнесмен совершит очередную, невероятно выгодную для себя сделку. «Яндекс» давал за банк большие деньги, которые вряд ли кто-то еще может предложить. Что же пошло не так и почему Центробанк собирается проверить эту историю? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера, и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

Солдаты словацкой «Быстрой дивизии» форсируют Днепр общественное достояние
Принято считать, что переход частей вермахта и его союзников на сторону СССР начался только под самый конец войны, в 1945 году. Однако опубликованы документы, которые рассказывают о действительно уникальном случае: союзники Гитлера, словацкая так называемая Быстрая дивизия пыталась сдаться Красной армии еще в 1943-м. Почему эта попытка в итоге была сорвана? Подробности...
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Ракетный обстрел Гянджи меняет ход конфликта в Карабахе

Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения mod.gov.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «на поле боя» наказать Армению за ракетный обстрел города Гянджа. Ударом разрушен жилой квартал, есть жертвы и раненые. Армия обороны Нагорного Карабаха утверждает: целями были военные объекты Азербайджана. В экспертной среде не исключают, что удар должен был спровоцировать Алиева атаковать Армению и вынудить Россию ввязаться в конфликт в рамках союзнических обязательств перед Ереваном по ОДКБ. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русским виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Очевидно ведь, что легализация медицинского каннабиса интересует людей в значительно меньшей степени, чем, например, открытие рынка земли. Рынок земли, однако, предметом референдума или хотя бы официального опроса не стал. Подробности...

Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Дептранс Москвы посоветовал водителям поменять резину на зимнюю

    17 октября 2020, 20:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Столичный департамент транспорта предупредил водителей города, что в Москве ожидаются дождь, гололедица и мокрый снег, и попросил водителей сменить резину на зимнюю.

    «Сегодня с 21 часов до 15 часов завтра в городе ожидаются осадки: дождь и мокрый снег, местами гололедица», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. «Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю – лучше позаботьтесь об этом сегодня», – заключили в департаменте.

    В субботу ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в столице ожидается резкое падение атмосферного давления, а также снижение температуры и сильный ветер.


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