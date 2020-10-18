Гидрометцентр посоветовал не рассчитывать на возвращение «бабьего лета»

Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в 2020 году, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Увы, нет», – приводит его слова ТАСС. Вильфанд пояснил, что «бабье лето» – это «17–19 градусов», должна быть «настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки». По его словам, «конечно, никаких признаков такого тепла нет». Вильфанд отметил, что в 2020 году продолжительность «бабьего лета» стала редчайшей – почти до середины октября.

При этом «есть регионы, в которых тепло невероятное», сказал он. Как сообщил Вильфанд, «температура выше нормы на 12–14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе», это «самые-самые теплые регионы, если говорить про аномалии». Однако он пояснил, что «даже при такой положительной аномалии максимальные значения, например, на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов». В ЦФО и СЗФО «температура на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели».

В Москве вечером в субботу пошел первый за осень снег с дождем. На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на воскресенье и утром в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, к которому местами станет примешиваться и мокрый снег, передает РИА «Новости».

Напомним, столичный департамент транспорта предупредил водителей города, что в Москве ожидаются дождь, гололедица и мокрый снег, и попросил водителей сменить резину на зимнюю. Кроме того, жителей Москвы предупредили о «барическом дне», ожидается резкое падение атмосферного давления.

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