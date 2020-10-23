В Минпросвещения ответили на вопрос о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ

Планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена после девятого класса нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Пока каких-то планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена после девятого класса нет. Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», – рассказал Кравцов в интервью каналу «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в декабре будет большая программа по поддержке тех, кому предстоит сдавать экзамен, с разбором заданий.

Министр также выразил надежду, что обстановка к лету стабилизируется и изменений не потребуется, «но будем смотреть по ситуации».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сдача ЕГЭ в дистанционном формате возможна в будущем, однако в настоящее время такой формат не позволяет провести экзамены объективно. Также сообщалось, что в 2021 году единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный период – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.