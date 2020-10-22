Рособрнадзор допустил переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате возможна в будущем, однако в настоящее время такой формат не позволяет провести экзамены объективно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в колонке на сайте РАНХиГС в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

Материал главы Рособрнадзора в исследовании датирован 10 августа 2020 года.

«В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации», – передает ТАСС слова Музаева.

По его мнению, активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, «расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций».

Согласно приказу об утверждении расписания и продолжительности проведения ЕГЭ, подготовленного Минпросвещением и Рособрнадзором, в 2021 году единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный период – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.