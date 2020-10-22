ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератаки на Бундестаг

Евросоюз внес в черный список двух граждан России и одну организацию за кибератаку на Бундестаг, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В санкционный список «85-й главный центр спецопераций ГРУ», а также о Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых ЕС называет сотрудниками центра, передает РИА «Новости».

В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель.

Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того.

Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

В июле 2020 года правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».