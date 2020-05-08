В Германии обвинили «русских хакеров» во взломе почты Меркель

Германское издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году будто бы была скопирована переписка канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В публикации утверждается, что хакеры заполучили доступ к компьютеру канцлера в ее офисе в бундестаге.

Как утверждает Spiegel, некий хакер под псевдонимом Scaramouche осуществил кибератаку на компьютер Меркель ровно пять лет назад – 8 мая 2015 года. При этом в Германии пока не знают, какие именно сведения он мог похитить. Утверждается, что злоумышленник мог получить доступ к данным, общий объем которых достигает не менее 16 Гбайт.

«Среди них, возможно, тысячи электронных писем из офиса Меркель», – передает ТАСС текст статьи Spiegel.

По оценке Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (БСИ), нападавшие нацелились тогда на два электронных адреса канцлера, которые содержали ее переписку за 2012-2015 годы.

Сообщается, что несмотря на то, что секретная переписка осуществляется Меркель из ведомства федерального канцлера, похищенная информация из бундестага могла позволить сделать выводы о личном и должностном окружении главы правительства, а также ее политических решениях.

Кибератака на сети бундестага, продолжает издание, была совершена 30 апреля 2015 года. Тогда многие депутаты получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на «@un.org» – якобы связанные с ООН. Ссылка внутри письма активировала вредоносную программу-шпиона. Чтобы помешать распространению программы, немецким органам пришлось даже временно отключить всю ИТ-систему бундестага.

В статье говорится, что через несколько недель истекает срок давности совершенного преступления. При этом 5 мая, по сообщению газеты Süddeutsche Zeitung, генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на сети бундестага.

В 2018 году на якобы имевшие место хакерские атаки из России жаловались немецкие телеканалы WDR и ZDF.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой. Более того, официальные лица в Германии признавали отсутствие доказательств того, что киберпреступления могут быть связаны с Россией.

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