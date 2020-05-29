Берлин введет санкции против «ответственных» за хакерскую атаку на Бундестаг

Министерство иностранных дел Германии подтвердило, что санкции в отношении России по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают, в том числе, ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг.

Напомним, в начале мая Spiegel написал о якобы «российской» хакерской атаке, в результате которой в 2015 году была скопирована переписка канцлера Ангелы Меркель. Также в СМИ утверждалось, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск по делу о кибератаке россиянина Дмитрия Бадина. Его также разыскивает ФБР – Вашингтон считает его сотрудником ГРУ.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Официальные лица ФРГ также признавали отсутствие доказательств.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».