Пашинян заявил о последних резервах Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден задействовать последние резервы.

«Ситуация на передовой довольно сложная. На всем юге Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) продолжаются боевые действия. И здесь есть один важный нюанс: наши наблюдения показывают, что противник бросает в бой последние резервы. Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон», – передает Sputnik Армения слова Пашиняна.

Премьер Армении также выразил мнение, что именно высокие потери Азербайджана являются одной из причин, из-за которой Баку отказывается от гуманитарного перемирия и выноса тел погибших из зоны боевых действий. По словам Пашиняна, власти Азербайджана не хотят «доставки в страну более десяти тысяч тел военнослужащих» на фоне официальных заявлений об успешных действиях вооруженных сил страны.

«Во-вторых, в случае выноса тел с поля боя выяснится, что среди погибших есть наемники и турецкие солдаты. Мировое сообщество это уже поняло, но Азербайджан пытается скрыть очевидные доказательства», – утверждает глава армянского правительства.

Кроме того, Пашинян заявил, что ВС Азербайджана также понесли огромные потери в военной технике, которые оцениваются в размере 1,5 млрд долларов.

Накануне Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД