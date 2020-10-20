Стало известно о закрытии зданий МГТУ Баумана из-за роста случаев коронавируса

Здания МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений мер профилактики по коронавирусу и роста случаев заболеваний, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю над распространением вируса со ссылкой на СМИ.

«Здания МГТУ им. Баумана закрывают из-за большого числа заболевших и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Источник агентства «Москва» сообщил, что столичное управление Роспотребнадзора проверили вуз после сведений о росте заболеваемости в нем, и «констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз».

Ранее нарушения профилактики мер по борьбе с коронавирусом зафиксировали в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.