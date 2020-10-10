Цирку Никулина грозит штраф из-за нарушений по профилактике COVID

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением заболевания.

Цирк могут оштрафовать за нарушения мер профилактики, говорится в сообщении Telegram-канала штаба. «Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском цирке Никулина на Цветном, учреждению грозит штраф до 500 тыс. рублей», – отметили в штабе.

По этим данным, в цирке частично нарушено соблюдение социального дистанцирования, отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московским предприятиям, не предоставившим сведения о переходе работников на удаленку или предоставившим эти сведения не полностью, могут приостановить деятельность.