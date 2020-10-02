Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 1,7% и достиг 2840,72 пункта, а индекс РТС снижался на 1,47%, до 1157,17 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи находился на отметке 2838,78 пункта (-1,77%). Индекс РТС торговался на уровне 1148,90 пункта (-2,18%).