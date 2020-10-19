Украинец осужден в Омске за попытку контрабанды деталей военной техники

Омский суд приговорил гражданина Украины Игоря Кузнецова и россиянина Николая Черноскутова к лишению свободы за попытку контрабанды из Омска на Украину деталей авиационной военной техники, сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.

«Решением Первомайского районного суда г. Омска Кузнецов И. Н. признан виновным с назначением наказания в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей Черноскутову Н. В. за совершение преступления назначено наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Кузнецов был осужден по статье УК РФ «Приготовление к контрабанде иного вооружения», а Черноскутов – по статье «Пособничество в приготовлении к контрабанде иного вооружения».

Также в УФСБ рассказали, что в 2019 году Кузнецов спланировал контрабандный вывоз из Омска на Украину деталей авиационной военной техники. С помощью Черноскутова он начал устанавливать контакты с жителями различных регионов России, которые имели отношение к деятельности предприятий оборонного комплекса. В ноябре 2019 году Кузнецов прибыл в Омск для приобретения деталей, но его действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.

Ранее в Одесской области пограничники нашли трубопровод, по которому контрабандисты планировали перемещать спирт через границу. Полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм нашли в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области. Трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу госпогранслужбы Украины.