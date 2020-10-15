На Украине нашли трубопровод для контрабанды спирта

В Одесской области пограничники нашли трубопровод, по которому контрабандисты планировали перемещать спирт через границу, сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

«Полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм нашли в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области. Трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там уточнили, что шланг проходил под водой в направлении границы с Молдавией. Пограничники демонтировали 200 метров трубопровода до пограничной линии.

В августе в Закарпатской области Украины офицера пограничного отряда заподозрили в планах перебрасывать контрабанду табачных изделий с помощью катапульты.