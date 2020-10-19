В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур-СПГ», сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

Предполагается, что ракета среднего класса будет двухступенчатой, передает РИА «Новости». С космодрома Восточный она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн – при однократном, на геопереходную орбиту – 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.

Стартовый комплекс для «Амура-СПГ» на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

Напомним, 5 октября исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый запуск в космос российской многоразовой ракеты на метане «Амур», контракт на разработку эскизного проекта которой был подписан ранее, запланирован на 2026 год.

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