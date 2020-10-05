Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты со спутником

Первый запуск в космос российской многоразовой ракеты на метане «Амур», контракт на разработку эскизного проекта которой был подписан в понедельник, запланирован на 2026 год. Старт состоится сразу с космическим аппаратом, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Согласно принятому плану, мы должны обеспечить пусковой минимум и, соответственно, первый старт ракеты «Амур» в 2026 году. Это будет сразу запуск с полезной нагрузкой», – передает ТАСС слвоа Блошенко.

По его словам, стоимость создания ракеты-носителя «Амур» на метане, контракт на разработку эскизного проекта которой был подписан в понедельник, составит 70 млрд рублей.

Он добавил также, что модернизированная первая многоразовая ступень ракеты «Амур» может быть использована при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

По словам Блошенко, в рамках дальнейшего развития программы «Амур» рассматривается создание носителя с повышенной грузоподъемностью или использование первой метановой ступени ракеты в тяжелом носителе.

«На базе блока первой ступени метановой ракеты уже есть предложения конструкторов по созданию ракеты повышенной грузоподъемности, которая уже будет весить больше 440 тонн и выводить на низкую орбиту свыше 17 тонн полезной нагрузки. Этот же блок также потенциально мог бы использоваться как боковой блок сверхтяжелой ракеты», – отметил исполнительный директор.

По словам ответственного за реализацию проекта «Амур-СПГ» Игоря Пшеничникова, ракета-носитель «Амур» на метане получит увеличенный головной обтекатель диаметром более 5 метров.

«Одной из характерных особенностей новой ракеты станет большой головной обтекатель, его диаметр составит до 5,1 метра. Мы закладываем характеристики по обтекателю таким образом, чтобы он мог отвечать требованиям современных и перспективных космических аппаратов. Кроме того, предполагается обеспечить повторное включение второй ступени или ее глубокое дросселирование, что в свою очередь обеспечит возможность кластерных запусков», – пояснил Пшеничников.

Пшеничников добавил, что «Амур» с метановыми двигателями получит на космодроме Восточный в Амурской области облегченный и полностью автоматический стартовый комплекс.

«Мы хотим создать максимально облегченный стартовый комплекс, без подземного города с хранилищами на случай военных угроз. Его конструкция будет упрощена, в том числе с точки зрения требований стартового стола к потенциальным нагрузкам, для коммерческой ракеты это ни к чему. Это также большая экономия средств», – рассказал Пшеничников.

По словам Блошенко, надежность новой российской многоразовой ракеты-носителя «Амур» будет доведена до 0,99.

Для большинства существующих в мире ракет космического назначения показатель надежности не превышает 0,98 (отражает процент нештатных ситуаций от общего числа стартов носителя). Надежность нового носителя за счет существенного снижения числа деталей в ракете, а также при наличии горячего резервирования, отмечает исполнительный директор, должна достичь 0,99.

По подсчетам отраслевых институтов, деталей в ракете «Амур» будет минимум в два раза меньше, чем в серии ракет сходного класса «Союз-2» –2 тыс. деталей в «Амуре» против 4,5 тыс. деталей в «Союзах». «Это важно с точки зрения надежности, а мы бы хотели, чтобы у нас ракета была безотказной, как автомат Калашникова» – отметил Блошенко.

Пшеничников рассказал, что площадки приземления для посадки первой ступени многоразовой российской ракеты-носителя «Амур» оборудуют на космодроме Восточный и на побережье Охотского моря.

«Уже понятно, что посадочных площадок будет несколько, в том числе на самом Восточном. Несколько площадок будут располагаться на территории Хабаровского края, ближе к побережью Охотского моря», – рассказал Пшеничников. По его словам, расчет места строительства площадок сейчас ведется баллистиками в зависимости от траекторий полета новой ракеты с Восточного.

В Роскосмосе добавили, что ракета-носитель «Амур» в будущем заменит «Союзы-2», использующиеся сейчас для вывода полезной нагрузки.

Напомним, в июне госкорпорация «Роскосмос» утвердила техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива.

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