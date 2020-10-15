Алиев и Пашинян ответили на вопрос о «красной черте» в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев ответили на вопрос о «красных линиях» в конфликте в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что «красной чертой» для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха. «Есть такая черта, и эта черта – право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива – Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха – это для нас «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

В свою очередь Алиев заявил, что «красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. «Что касается «красных линий», об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», – сказал Алиев.

Также президент Азербайджана отметил, что его главная задача как главы государства заключается в том, чтобы оправдать доверие азербайджанского народа. «Что касается роли в истории, вы знаете, я об этом и раньше никогда не думал, а сейчас тем более. Моя главная задача – это оправдать доверие азербайджанского народа, сдержать те обещания, которые я давал на протяжении всех лет, что я нахожусь на этой должности», – сказал Алиев.

Между тем премьер-министр Армении заявил, что обострение в Карабахе является беспрецедентной войной. «Многие эксперты говорят, что это беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке. Потому что тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее. И очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия. То есть очень масштабные и жестокие бои идут, и на данный момент армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону», – подчеркнул Пашинян

Ранее Пашинян заявил, что что Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана. Он также сообщил, что Азербайджан не способен самостоятельно воевать против армии Нагорного Карабаха, поэтому Турция решила привлечь террористов и уже есть доказательства переброски боевиков из Сирии.

При этом Алиев заявил, что Пашинян является «продуктом» американского миллиардера Джорджа Сороса. Он добавил, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанцам, в начале XIX века был заключен Кюрекчайский договор, по которому Караюбахское ханство перешло в подданство Российской империи, в котором «ни одного слова не сказано об армянском населении Карабахского ханства». Также Алиев сообщил, что в будущем в Карабахе должны мирно жить как армянская, так и азербайджанская общины. Кроме того, он обратился к жителям России, сообщив, что страны связаны дружбой и сотрудничеством, и отметил, что ничто не сможет на это повлиять.

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.