Алиев назвал Пашиняна «продуктом Сороса»

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян является «продуктом» американского миллиардера Джорджа Сороса.

«Я часто говорю, что Пашинян – это продукт Сороса. И думаю, со мной согласятся все», – заявил Алиев. Развал СССР начался с «сепаратизма в Нагорном Карабахе», сказал он в интервью РИА «Новости».

«Это стало пусковым крючком. Ведь многие забывают эти митинги, кто их организовывал, кто стоял за этим», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Он добавил, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанцам, в начале XIX века был заключен Кюрекчайский договор, по которому Караюбахское ханство перешло в подданство Российской империи, в котором «ни одного слова не сказано об армянском населении Карабахского ханства».

«Массовое переселение армянского населения в этот регион началось после двух русско-персидских войн 1813 и 1828 годов, и с тех пор с территории современного Ирана, и частично Восточной Анатолии началось массовое переселение армян в Карабахский регион. Это что касается того, кому эта земля принадлежит исторически», – указал Алиев.

В ходе интервью российским СМИ Алиев обратился к жителям России, сообщив, что страны связаны дружбой и сотрудничеством, и отметил, что ничто не сможет на это повлиять.

До этого Алиев заявил, что наиболее приемлемым для Баку разрешением карабахского конфликта является военно-политический путь. Также он сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль до 40 населенных пунктов с начала боевых действий.

В конце сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.