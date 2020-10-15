Азербайджан заявил об установлении контроля над 40 поселениями в Карабахе

Азербайджанская армия к четвергу взяла под контроль до 40 населенных пунктов с начала боевых действий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов – городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости»,– заявил Алиев в интервью на турецком телевидении, передает ТАСС.

Главной задачей для азербайджанских военных является контроль над стратегическими высотами, это позволит контролировать обширные территории, указал Алиев. «Могу сказать, что и на северном, и на южном, и на восточном направлениях стратегические высоты находятся под нашим контролем», – сообщил азербайджанский лидер.

Все основные операции идут на северном и южном направлениях, добавил он. «В результате очень успешной операции освобожден город Джебраил, и большая часть сел Джебраильского района уже у нас. Мы также освободили многие села Физулинского района», – сказал Алиев.

По его словам, Армения «должна считаться с этими реалиями, остановить агрессию, соблюдать прекращение огня и по своей воле покинуть остальные земли, чтобы дальше вопрос был решен мирным путем».

Также в соцсетях Алиев сообщил, что военные Азербайджана в четверг взяли под контроль поселки Арыш Физулинского района, Дошлу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдили, Чирагуз Ходжавендского района.

«Мы будем идти вперед. Они (Армения – прим. ВЗГЛЯД) должны соблюдать прекращение огня, потому что они его нарушили. <...> Считаю, что руководство Армении должно выступить с новым заявлением о том, что оно привержено прекращению огня и соблюдает его. Тогда мы остановимся», – заявил Алиев.

В том же интервью азербайджанский лидер сообщил, что наиболее приемлемым для Баку разрешением карабахского конфликта является военно-политический путь.

В четверг советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия, которые проводит Азербайджан в Карабахе, спланировала Турция.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.