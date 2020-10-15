Алиев описал будущее Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе должны мирно жить как армянская, так и азербайджанская общины, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община», – заявил Алиев в интервью РИА «Новости».

По его словам, обе нации живут мирно в других населенных пунктах Азербайджана, там существует многотысячная армянская община, «в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе, и между ними не возникает никаких противоречий».

«Почему бы этого нельзя добиться у нас? Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток, и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее в четверг Алиев заявил, что наиболее приемлемым для Баку разрешением карабахского конфликта является военно-политический путь. Также он сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль до 40 населенных пунктов с начала боевых действий.

В конце сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.