В Баку назвали число погибших и раненых в ходе боев в Карабахе

Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, заявила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

«Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, составляет 79», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением. Ранее американские СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

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