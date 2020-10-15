Военный эксперт назвал новую японскую подлодку «копьем, направленным в сторону России»

«Прогнозируется усиление американо-японского союза. США понимают, что они утрачивают доминирование в Тихом океане, и японцы, видя это, будут строить новые подводные лодки и надводные корабли», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал спуск на воду новейшей подводной лодки «Тайгэй» на японской верфи Кобэ.

«Спуск новой подводной лодки, которая войдет в состав японского флота – это свидетельство того, что Япония лишь декларирует свое миролюбие, но в реальности активно наращивает свой военный потенциал», – считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев.

Собеседник отметил, что сейчас в составе Сил самообороны Японии находится около 20 подводных лодок, и эти лодки – серьезная ударная сила в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Планируется создание и других лодок нового проекта», – добавил он.

Ненашев уверен, что такое активное расширение японского флота будет иметь «последствия для баланса сил в регионе». «Прогнозируется усиление американо-японского союза. США понимают, что они утрачивают доминирование в Тихом океане, и японцы, видя это, будут строить новые подводные лодки и надводные корабли», – считает собеседник.

«Вместе с расширением военного потенциала среди японцев наблюдается и рост милитаристских настроений. Комментарии экзальтированных читателей в Сети – это показатель настроя в японском обществе. В Токио ведь обсуждаются планы сделать конституцию более милитаристской, убрать пункты о нейтралитете и об отсутствии японских вооруженных сил», – отметил Ненашев.

По его словам, строительство новой подлодки – «это копье, направленное против России и Китая». «Но для нас это ожидаемо. Поэтому мы развиваем наш Тихоокеанский флот не из-за того, что хотим достигнуть экспансионистских целей, а потому, что для нас это вопрос обороны и безопасности», – заключил Ненашев.

Напомним, что в среду Япония представила новейшую подводную лодку «Тайгэй» («Большой кит»), которая будет принята на вооружение в марте 2022 года и станет 22-м по счету подводным судном Сил самообороны страны. Подлодка была спущена на воду для усиления морской обороны Японии на фоне роста военной активности Китая.

Усиление японского флота вызвало эмоциональную реакцию со стороны читателей газеты Sankei Shimbun, которые решили, что некоторым странам необходимо обратить внимание на появление у Японии новой субмарины.

Например, general_m9x заявил: «Радостное известие! Ну теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!», а margarine8192 высказался: «Думаю, что усиление нашего военного потенциала – дело хорошее, особенно против Китая!».

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