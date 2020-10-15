Японцы похвастались перед Россией новой подлодкой

Японские читатели газеты Sankei Shimbun эмоционально прокомментировали спуск на воду новой подводной лодки «Тайгэй», призвав Россию, Китай и Южную Корею обратить внимание на субмарину.

Япония в среду представила новейшую подводную лодку, которая будет принята на вооружение в марте 2022 года и станет 22-м по счету подводным судном сил самообороны страны. Подлодка «Тайгэй» («Большой кит») водоизмещением 3 тыс. тонн была спущена на воду на судоверфи у города Кобэ префектуры Хёго для усиления морской обороны Японии на фоне роста военной активности Китая. В церемонии принял участие министр обороны Японии Нобуо Киси, агентство Киодо.

Длина субмарины составляет 84 метра, ширина – 9,1 метра. Утверждается, что форма и обводы делают ее «более незаметной для противника». Постановка подлодки на боевое дежурство намечена на март 2023 года. При этом Япония планирует увеличить число субмарин с 16 до 22 единиц, передает РИА «Новости».

Комментаторы газеты Sankei Shimbun решили, что некоторым странам стоит обратить особое внимание на усиление японского флота.

«Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!» – заявил general_m9x.

«Думаю, что усиление нашего военного потенциала – дело хорошее, особенно против Китая!» – высказался margarine8192.

«Эй, южнокорейцы! Теперь внимательно следите за обстановкой!» – заметил aoinomon.

При этом некоторые читатели оказались менее оптимистичны в своих суждениях.

«Новые субмарины у нас будут. А где взять новых людей для них?» – спрашивает 1RWTdsX9UmbJ6H9.

«750 миллионов долларов! И это с Токийской Олимпиадой на носу?» – указал на стоимость одной субмарины azusashi.

«А как же быть с японским движением за мир?» – задался вопросом cpmckt.