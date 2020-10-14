НАСА призвало Россию признать предлагаемые США принципы освоения космоса

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Москва присоединится к предлагаемым США «Соглашениям Артемиды» об освоении Луны и далекого космического пространства.

Он заявил, что «продолжает очень сильно надеяться» на это. Он также выразил надежду, что Россия «будет следовать принципам», предложенным США, даже если не присоединится к самому договору. По словам Брайденстайна, США лишь «вводят в действие то, с чем все уже согласились в Договоре по космосу» от 1967 года, передает ТАСС.

Брайденстайн сообщил, что Соединенные Штаты подписали соглашение о совместной реализации лунной программы с Австралией, Великобританией, Италией, Люксембургом, Канадой, ОАЭ и Японией, передает РИА «Новости».

США «приветствовали бы» решение Москвы поделиться с ними своими предложениями относительно проекта окололунной станции Deep Space Gateway. Он заявил, что США «ценят» Россию «как партнера», и выразил надежду, что в Москве так же относятся к НАСА. Брайденстайн сообщил, что США работают над созданием стандартов конструкции шлюзовых отсеков, которые позволят российскому пилотируемому кораблю «Орел» состыковаться с Deep Space Gateway.

Роскосмос заявлял, что российская сторона заинтересована в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для корабля «Орел». При этом Россия, вероятно, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте, так как тот в основном решает задачи, актуальные для США.

Напомним, членкор Академии космонавтики Андрей Ионин заявил газете ВЗГЛЯД, что «США предлагают подписать договор «Артемида» по возвращению людей на Луну прежде всего странам-сателлитам и союзникам». Весной НАСА представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение. Речь идет о нескольких двусторонних договорах между США и странами-партнерами, в их основе будут принципы договора 1967 года. В частности, речь идет о добыче ресурсов на Луне и зонах безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД