Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, принятое ранее решение суда об его освобождении под домашний арест признано незаконным.

«Во время событий в ночь с 5 на 6 октября (массовых беспорядков) в отношении судьи Первомайского суда города Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения (в отношении Атамбаева) под давлением», – говорится в сообщении пресс-центра ГКНБ, передает ТАСС.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября.

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