Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии

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13 октября, вторник | Последнее обновление — 13:04 | vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Как Британию и США убедили помогать Сталину
Киев поставил русофобию выше здоровья граждан Украины
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные
Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...
Самоубийцы героями не бывают
Сергей Худиев, публицист, богослов
Возникает интересный парадокс, когда человек нужен его врагам живым, а его соратникам – мертвым. Самая эффективная сотня на Майдане – небесная сотня. Революция работает на жертвах; такова уж технология. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Иран включился в конфликт с Карабахом
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
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