Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

    В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек    9 октября 2020, 23:20
    Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Артур Приймак,
    Николай Васильев

    Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу Генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.

    В пятницу днем армия Киргизии вошла на улицы бунтующего Бишкека, правда только на окраины. Как убедился репортер ТАСС, бронетехника и военнослужащие начали прибывать в столицу Киргизии. Колонны армейских грузовиков с солдатами были замечены с южной и западной частей Бишкека.

    Появление военных в столице явно и существенно меняет ситуацию в пользу президента Сооронбая Жээнбекова – который, как казалось еще накануне, потеряет власть через считанные дни. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в охваченной «третьей революцией» республике к середине недели уже было два «параллельных» премьера, два мэра столицы, два координационных совета оппозиции. Накануне число пострадавших в столкновениях в республике достигло 768, семеро находятся в реанимации, один человек погиб. Таковы данные Минздрава по состоянию на четверг. Тем временем в регионах криминал грабил и захватывал промышленные предприятия.

    Вход военных в Бишкек последовал за президентским указом об объявлении в столице режима чрезвычайного положения «для скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации». Режим ЧП, который пока что введен с полуночи 10 октября и до утра 21 октября подразумевает комендантский час и особый режим въезда в столицу и выезда из нее. Ранее предполагалось ввести чрезвычайный режим уже в пятницу.

    «Решение властей отложить введение ЧП до полуночи 10 октября – это отсрочка. Она нужна, чтобы митингующие покинули центральные улицы. Ситуация теперь стабилизируется», – пояснил газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Марс Сариев. Похоже, что начавшийся ввод войск действительно помог протрезветь революционной толпе. В пятницу вечером участники многотысячного митинга у здания правительства в поддержку самопровозглашенного премьера Садыра Жапарова мирно разошлись, дежурить на площади осталось около сотни человек.

    Помимо комендантского часа, с субботы вводятся ограничения на использование связи и контроль за СМИ, «если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение».

    Ответственный за «контрреволюцию» в Бишкеке – новый начальник киргизского генштаба, генерал-майор Таалайбек Омуралиев, получивший это назначение в пятницу днем.

    «Такой человек, как Омуралиев, должен поступать по закону, а закон требует, чтобы был наведен порядок. Новый начальник генштаба – сугубо военный человек, профессионал, а значит, сможет помочь республике поскорее выйти из чрезвычайной ситуации. Это боевой генерал, который прошел Афган, получил хорошее военное образование. Но если Омуралиев не наведет порядок в Бишкеке, его надо будет отправить под трибунал», – заявил газете ВЗГЛЯД по этому поводу бывший вице-президент Киргизии и бывший министр национальной безопасности республики Феликс Кулов.

    Обоснование введения ЧП президент Жээнбеков дал в своем обращении к нации в пятницу. По его словам, государственность Киргизии оказалась у опасной черты из-за «непомерных амбиций» некоторых политиков. Тонкость в том, что главный усмиритель бунтов и погромов генерал Омуралиев считается человеком из команды из этих «некоторых политиков», которые повинны в бунтах и погромах по версии Жээнбекова.

    Омуралиев был министром обороны в годы правления предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева – человека, которого при нынешнем президенте Жээнбекове отправили под стражу по обвинению в коррупции. Из СИЗО Госкомитета национальной безопасности Атамбаева освободила толпа его сторонников, что стало одним из ключевых моментов «третьей революции». Неожиданная свобода встретила экс-президента не очень радостно.

    В пятницу днем, в то самое время, когда президент Жээнбеков у себя в загородной резиденции, подписал указ о введении войск, в центре Бишкеке началась маленькая гражданская война между сторонниками Атамбаева и другими бунтарями – сторонниками Садыра Жапарова, еще одного заключенного, освобожденного в ходе «революции» и уже провозгласившего себя новым премьер-министром страны. Митинговавшие рядом толпы их сторонников напали одна на другую. Победили жапаровцы. Ближайший соратник Атамбаева Тилек Токтогазиев, претендующий на должность вице-премьера, был ранен. Сторонникам Атамбаева пришлось спасаться бегством. Сам экс-президент, который тоже был на митинге, успел сесть в машину и тут же пережил покушение – его лимузин обстреляли.  

    Кто стрелял в экс-главу государства из боевого оружия, неизвестно. Но, как отмечают эксперты, люди из клана Атамбаева, в том числе и генерал Омуралиев, оказались противниками для Жапарова, которого его сторонники уже считают главой исполнительной власти.

    Похоже, что президент Жээнбеков, пытаясь удержать республику от хаоса, решил пойти на мировую с одним из двух своих врагов – с Атамбаевым, и объединиться против третьего противника – Жапарова.  Иначе сложно объяснить, почему глава государства в критический момент решил довериться представителю недружественного клана. В пользу этого говорят сообщения о том, что президент намерен назначить новым премьер-министром Омурбека Бабанова, который занимал тот же пост в годы правления Атамбаева.

    «У каждого, кто рвется к власти в Киргизии, за плечами своя криминальная история. Там такие правила игры: новый правящий клан обязан свести счеты с предыдущим, действуя якобы законными методами. 

    Но в данном случае клановый вопрос, который обычно в Киргизии считается решающим, отошел на второй план.

    Первый вопрос – кто против кого объединяется. А Алмазбек Атамбаев, освободившись из СИЗО, на контакт с остальной оппозицией не пошел», – сказала газете ВЗГЛЯД Нелли Семенова, старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института востоковедения РАН.

    В целом, по мнению эксперта, в данный момент власти действуют благоразумно. «Тот факт, что войска остановились на окраинах Бишкека, а введение режима ЧП официально отложено до субботы, означает, что Сооронбай Жээнбеков предоставил митингующим гуманитарный коридор. Власти проявили благоразумие – дали противоборствующей стороне время на осознание бессмысленности своего положения. Президент Киргизии не хочет новой крови, он пользуется сложившимися международными практиками прекращения конфликтов», – отметила Семенова. Впрочем, судя по ее словам, выход из коллапса может оказаться не бескровным.

     «Сложно сказать, насколько готов Омуралиев в час X списать убитых и раненых протестующих как «сопутствующий ущерб». Но боевой опыт у него есть. Он ветеран Афганистана, а в 2010 году руководил ликвидацией узбекско-киргизского конфликта в Оше», – отметила Семенова. Она не исключает, что введение режима ЧП все же будет сопровождаться жертвами. «Сейчас в Бишкеке все возможно. Конфликт вырос из невообразимого клубка клановых, этнических, политических и других противоборств, ситуация остается взрывоопасной. Все готовы стрелять во всех, уже есть жертвы среди гражданского населения», – предупреждает востоковед.

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