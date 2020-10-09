Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу Генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.

В пятницу днем армия Киргизии вошла на улицы бунтующего Бишкека, правда только на окраины. Как убедился репортер ТАСС, бронетехника и военнослужащие начали прибывать в столицу Киргизии. Колонны армейских грузовиков с солдатами были замечены с южной и западной частей Бишкека.

Появление военных в столице явно и существенно меняет ситуацию в пользу президента Сооронбая Жээнбекова – который, как казалось еще накануне, потеряет власть через считанные дни. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в охваченной «третьей революцией» республике к середине недели уже было два «параллельных» премьера, два мэра столицы, два координационных совета оппозиции. Накануне число пострадавших в столкновениях в республике достигло 768, семеро находятся в реанимации, один человек погиб. Таковы данные Минздрава по состоянию на четверг. Тем временем в регионах криминал грабил и захватывал промышленные предприятия.

Вход военных в Бишкек последовал за президентским указом об объявлении в столице режима чрезвычайного положения «для скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации». Режим ЧП, который пока что введен с полуночи 10 октября и до утра 21 октября подразумевает комендантский час и особый режим въезда в столицу и выезда из нее. Ранее предполагалось ввести чрезвычайный режим уже в пятницу.

«Решение властей отложить введение ЧП до полуночи 10 октября – это отсрочка. Она нужна, чтобы митингующие покинули центральные улицы. Ситуация теперь стабилизируется», – пояснил газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Марс Сариев. Похоже, что начавшийся ввод войск действительно помог протрезветь революционной толпе. В пятницу вечером участники многотысячного митинга у здания правительства в поддержку самопровозглашенного премьера Садыра Жапарова мирно разошлись, дежурить на площади осталось около сотни человек.

Помимо комендантского часа, с субботы вводятся ограничения на использование связи и контроль за СМИ, «если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение».

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Ответственный за «контрреволюцию» в Бишкеке – новый начальник киргизского генштаба, генерал-майор Таалайбек Омуралиев, получивший это назначение в пятницу днем.

«Такой человек, как Омуралиев, должен поступать по закону, а закон требует, чтобы был наведен порядок. Новый начальник генштаба – сугубо военный человек, профессионал, а значит, сможет помочь республике поскорее выйти из чрезвычайной ситуации. Это боевой генерал, который прошел Афган, получил хорошее военное образование. Но если Омуралиев не наведет порядок в Бишкеке, его надо будет отправить под трибунал», – заявил газете ВЗГЛЯД по этому поводу бывший вице-президент Киргизии и бывший министр национальной безопасности республики Феликс Кулов.

Обоснование введения ЧП президент Жээнбеков дал в своем обращении к нации в пятницу. По его словам, государственность Киргизии оказалась у опасной черты из-за «непомерных амбиций» некоторых политиков. Тонкость в том, что главный усмиритель бунтов и погромов генерал Омуралиев считается человеком из команды из этих «некоторых политиков», которые повинны в бунтах и погромах по версии Жээнбекова.

Омуралиев был министром обороны в годы правления предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева – человека, которого при нынешнем президенте Жээнбекове отправили под стражу по обвинению в коррупции. Из СИЗО Госкомитета национальной безопасности Атамбаева освободила толпа его сторонников, что стало одним из ключевых моментов «третьей революции». Неожиданная свобода встретила экс-президента не очень радостно.

В пятницу днем, в то самое время, когда президент Жээнбеков у себя в загородной резиденции, подписал указ о введении войск, в центре Бишкеке началась маленькая гражданская война между сторонниками Атамбаева и другими бунтарями – сторонниками Садыра Жапарова, еще одного заключенного, освобожденного в ходе «революции» и уже провозгласившего себя новым премьер-министром страны. Митинговавшие рядом толпы их сторонников напали одна на другую. Победили жапаровцы. Ближайший соратник Атамбаева Тилек Токтогазиев, претендующий на должность вице-премьера, был ранен. Сторонникам Атамбаева пришлось спасаться бегством. Сам экс-президент, который тоже был на митинге, успел сесть в машину и тут же пережил покушение – его лимузин обстреляли.

Кто стрелял в экс-главу государства из боевого оружия, неизвестно. Но, как отмечают эксперты, люди из клана Атамбаева, в том числе и генерал Омуралиев, оказались противниками для Жапарова, которого его сторонники уже считают главой исполнительной власти.

Похоже, что президент Жээнбеков, пытаясь удержать республику от хаоса, решил пойти на мировую с одним из двух своих врагов – с Атамбаевым, и объединиться против третьего противника – Жапарова. Иначе сложно объяснить, почему глава государства в критический момент решил довериться представителю недружественного клана. В пользу этого говорят сообщения о том, что президент намерен назначить новым премьер-министром Омурбека Бабанова, который занимал тот же пост в годы правления Атамбаева.

«У каждого, кто рвется к власти в Киргизии, за плечами своя криминальная история. Там такие правила игры: новый правящий клан обязан свести счеты с предыдущим, действуя якобы законными методами.

Но в данном случае клановый вопрос, который обычно в Киргизии считается решающим, отошел на второй план.

Первый вопрос – кто против кого объединяется. А Алмазбек Атамбаев, освободившись из СИЗО, на контакт с остальной оппозицией не пошел», – сказала газете ВЗГЛЯД Нелли Семенова, старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института востоковедения РАН.

В целом, по мнению эксперта, в данный момент власти действуют благоразумно. «Тот факт, что войска остановились на окраинах Бишкека, а введение режима ЧП официально отложено до субботы, означает, что Сооронбай Жээнбеков предоставил митингующим гуманитарный коридор. Власти проявили благоразумие – дали противоборствующей стороне время на осознание бессмысленности своего положения. Президент Киргизии не хочет новой крови, он пользуется сложившимися международными практиками прекращения конфликтов», – отметила Семенова. Впрочем, судя по ее словам, выход из коллапса может оказаться не бескровным.

«Сложно сказать, насколько готов Омуралиев в час X списать убитых и раненых протестующих как «сопутствующий ущерб». Но боевой опыт у него есть. Он ветеран Афганистана, а в 2010 году руководил ликвидацией узбекско-киргизского конфликта в Оше», – отметила Семенова. Она не исключает, что введение режима ЧП все же будет сопровождаться жертвами. «Сейчас в Бишкеке все возможно. Конфликт вырос из невообразимого клубка клановых, этнических, политических и других противоборств, ситуация остается взрывоопасной. Все готовы стрелять во всех, уже есть жертвы среди гражданского населения», – предупреждает востоковед.

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